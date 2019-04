Tedenska napoved - rekreacija od 9. do 15. 4.

IZBRANI DOGODKI

Luka Koper 6. istrski maraton

Istrski maraton vsako leto poveže štiri občine v slovenski Istri. Tokrat tečejo v soboto, 13. aprila, otroci, v nedeljo, 14. aprila, pa maraton iz Portoroža v Koper in nazaj, polmaraton iz Kopra v Portorož, rekreativno razdaljo pa iz Portoroža okoli polotoka Seča nazaj v Portorož. Informacije: www.istrski-maraton.si

KOLEDAR

TOREK, 9. aprila

MENGEŠ - Krožna pot Stara Loka; pohodništvo. Informacije: http://pd-menges.si

NOVA GORICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TOLMIN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VIPAVA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 10. aprila

LJUBLJANA - Tečaj tehnike teka; tek. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - Razgibajmo Ljubljano: Ljubljanski kros; tek. Informacije: www.timingljubljana.si

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Vipavi - Pikapolonica; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Supersnurf Fura; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

BREŽICE - Potepanje po Orlici; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

KAMNIK - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LITIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LOGATEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LOGATEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Brač (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Sveta Trojica (1106 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

VELENJE - Kopitnik (910); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ŽALEC - Padež; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ČETRTEK, 11. aprila

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Gremo na kolo; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Jadranski otoki (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MOZIRJE - preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RIBNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - Okoli Škocjanskih jam; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELENJE - Meškova pot II; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 12. aprila

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Tečaj potapljanja na vdih; potapljanje. Informacije: www.apnea.si/aktivnosti/?fbclid=IwAR01Lsj72I9mgry6ivCKGLWVmOXyxDW6nIs7uGN89ciDe9ouLwyjzgZeciQ#zacetni

TRŽIČ - Občinska tekma - odprto prvenstvo Podljubelja; namizni tenis. Informacije: Dejan Janc, /, sd.podljubelj@gmail.com

AJDOVŠČINA - Kolesarski festival Ajdovščina; gorsko kolesarstvo.

IVANČNA GORICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Kolesarjenje do koče pri Jelenovem studencu (850 m); kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KOPER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVA GORICA - Pireneji 2018 - po naše (predavanje); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

ŠKOFJA LOKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SOBOTA, 13. aprila

LJUBLJANA - Visoki Mavrinc (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Lisca (948 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Felskarspitze, Weisseck (Avt; 2506 m 2711 m); planinstvo. Gorniška skupina. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Slatnik (1597 m) in Možic (1602 m); planinstvo. Mladinski odsek. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Po PST okoli Ljubljane; kolesarstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Mirna gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: Borut Vukovič, 031 805 686; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.sgk-skala.si/

LJUBLJANA - Grossglockner (Avt, 3798 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Svinjak (1653 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Nanos (1240 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Supersnurf Gravel Avantura; turno kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

LJUBLJANA - 23. taborniški feštival; taborništvo. Informacije: www.mzt.org

LJUBLJANA - Babno polje; pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Godovič - Idrija; pohodništvo.

LJUBLJANA - Ob Velenjskem in okoli Škalskega jezera; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Grossglockner (Avt, 3798 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pod Vršiči (Ita, 2340 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BLED - Javorov vrh (1434 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BREŽICE - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Po poteh Celjskih grofov; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CELJE - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

CELJE - Štampetov most; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

CELJE - Pohod Štampetov most; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CERKNO - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DOBROVO - Pohod za praznik rebule in oljčnega olja; pohodništvo. Informacije: www.brda.si

DOMŽALE - Domžalska pot spominov; pohodništvo. Informacije: www.pdd.si

DRAVOGRAD - Kremžarica; pohodništvo. Informacije: www.pddravograd.com

GROSUPLJE - Pohod po E6 do Županove jame; pohodništvo.

HOČE - Bašeljski vrh (1744 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Ojstrškov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IVANČNA GORICA - Cvičkov brevet 200km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=yLMTZuFnQuGF2fXZ

JESENICE - Pohod do mesta padca meteorita Jesenice; pohodništvo.

JESENICE - Pohod po medvedovih stopinjah; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Hleviška planina (908 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KIDRIČEVO - Državno prvenstvo za veterane in rekreativce; namizni tenis.

KOBARID - Glinščica; pohodništvo. Informacije: http://pdkobarid.com

KOMENDA - Potoška gora (1283 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - 14. istrski tek poklicnih gasilcev; tek. Informacije: www.gb-koper.si

KOPER - Odprto prvenstvo Kopra do 12 let; tenis.

KRANJ - Križ (2410 m); turno smučanje. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zsport-kranj.si

KRANJ - Črvov vrh (974 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Ostri vrh (855 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

KRŠKO - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - 8. kolesarski sejem v Laškem; sejem. Informacije: Luka Picej, 041 704118, luka.picej@gmail.com; http://kolesarskiklub-lasko.si/

LAŠKO - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LENART - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MARIBOR - Rusov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Steinkogel (724 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Pohod na Štampetov most; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Zasavska Sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.kozjak.org/

MEDVODE - Mija (Ita, 1237 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MORAVČE - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.pdm.si/

MURSKA SOBOTA - Velika planina (1666 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Korada (812 m); gorsko kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Krempa; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - ParkTek 2019; tek. Informacije: www.dnš.si

ORMOŽ - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Mladi planinci; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PORTOROŽ - Luka Koper 6. istrski maraton; tek. Informacije: www.istrski-maraton.si

POSTOJNA - Lepenatka (1426 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

POSTOJNA - Po Krasu ali po jezerih; turno kolesarstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREBOLD - Pot za srce; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si

PREDDVOR - Planinski dom v Gorah (762 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Papuk (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Rusov pohod (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Stegovnik (1692 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

RADOVLJICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-radovljica.si

ROGAŠKA SLATINA - Malič (936 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - 27. Rusov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SEMIČ - Rudolfov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdsemic.si/

SEŽANA - Štanjel - dolina Branice - Kobdilj; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SLOVENJ GRADEC - Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENSKE KONJICE - Krokar (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Brežiška pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠKOFJA LOKA - Kucelj (1237 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARTNO PRI LITIJI - Meteoritkova pot; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

TRBOVLJE - Čaven (1185 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si/

TREBNJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-tr.si

VELENJE - Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih; atletika. Informacije: www.ak-velenje.si

VELENJE - Velika Planina (1666 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Cerkljanska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VOLČJI POTOK - Sprehod po parku; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.arboretum.si

VRHNIKA - Naravovarstveni pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-vrhnika.si/

ZREČE - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Krk (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

KOSTEL - 29. spust Slovenske reke Eko Kolpa 2019 ob dnevu vode in zemlje; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.tsdrustvo-kostel.si

ŠENTRUPERT - Ojstrc (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

LOVRENC NA POHORJU - Paklenica (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

LOVRENC NA POHORJU - Gozdna učna pot Radlje; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

CERKVENJAK - Jurančičev pohod od čebelnjaka do čebelnjaka; pohodništvo. Informacije: www.cerkvenjak.si

LOŠKA DOLINA - Tektonski čok Racna gora; pohodništvo. Informacije: www.loska-dolina.si/novice/sporocila_za_javnost/2019040314422700/

CIRKULANE - Pohod prijateljstva; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Mirna Gora (1047 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

SVETA TROJICA - Del poti čez Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 14. aprila

LJUBLJANA - 19. Velo maraton; kolesarstvo. Informacije: http://velo.si/velo-maraton.html

LJUBLJANA - Špičasti vrh (1128 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Suhi vrh (1313 m); pohodništvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Vošca (1737 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Svinčna planina (Avt, 2079 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Slavnik (1028 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

TRŽIČ - Kotovo sedlo (2134 m); turno smučanje. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

TRŽIČ - Kotovo sedlo (2134 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

AJDOVŠČINA - Kamplc Enduro Ajdovščina; kolesarstvo. Informacije: www.kamplc.net

DIVAČA - 24. pohod ob ponoru reke Reke; pohodništvo. Informacije: www.td-skocjan.si

DOBROVO - Kočevje; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOMŽALE - Sveta Trojica (1106 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si

FRAM - Borovniški pekel; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

KANAL - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOPER - Krim (1007 m); pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KOPER - Srce med vinogradi; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

LENDAVA - Od klopce do klopce 2. del; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LOGATEC - Lipnik (804 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LOŽ - 17. gorski tek na Križno goro; tek. Informacije: www.loska-dolina.net

MARIBOR - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Po Dravskem polju; kolesarstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

NOVA GORICA - Pohod po poti sedmih kalov; pohodništvo. Informacije: www.pohodnikitriglav.si/pohod/574/podrobnosti-pohoda.html

NOVA GORICA - Hribi okoli Idrije; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Monte Coglians (Ita, 2780 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

POLHOV GRADEC - Čreta (870 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Slatnik (1609 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Dragoljin pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

RUŠE - Glinščica (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEŽANA - Pohod Spoznajmo Repentabor - pohod po poti sedmih kalov; pohodništvo.

ŠENTJUR - Bohor (1023 m); kolesarstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

TREBNJE - Pekel - Pokojišče; pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VELENJE - Kopitnik (910); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VIPAVA - Med vinogradi in slapovi; pohodništvo.

VIŠNJA GORA - Osolnik (858 m); pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VOJNIK - 7. gorski tek Socka; tek. Informacije: www.sd-socka.si

VOLČJI POTOK - Ornitološki sprehod; pohodništvo. Informacije: www.arboretum.si

ŽALEC - Po kraškem robu; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

LOG-DRAGOMER - Kamniško sedlo (1864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-rega.si/

GORENJA VAS - Izlet MDO Gorenjske; pohodništvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

BRDA - Pohod med oljkami in vinogradi; pohodništvo. Informacije: http://brda.si

GRAD - Pohod po Kruplivniku; pohodništvo.

MAJŠPERK - Lovrenc (986 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

HORJUL - Vanganelsko jezero; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 15. aprila

LJUBLJANA - Supersnurf Fura "girls only"; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.supersnurf.si

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Ferata Gonžarjeva peč; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj orientacije; orientacija. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LENDAVA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si