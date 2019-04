Keysova dobila finale v Charlestonu

Charleston, 7. aprila - Američanka Madison Keys je zmagovalka turnirja WTA v Charlestonu z nagradnim skladom 823.000 dolarjev. Osmopostavljena Keysova je v finalu premagala peto nosilko, Danko Caroline Wozniacki, s 7:6 (5) in 6:3 in prišla do četrte turnirske zmage. S tem bo z 18. napredovala na 14. mesto na lestvici WTA.