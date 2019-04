Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo dorekli časovnico pogajanj

Ljubljana, 8. aprila - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja naj bi se danes dogovorili o časovnici, po kateri bodo vodili pogajanja v letošnjem letu. Na krovni ravni, kjer so k sodelovanju povabljeni vsi reprezentativni sindikati, so se doslej sestali dvakrat. Za zdaj še ni šlo za pogajanja, ampak za sestanka o tem, kako naj bi ta sploh potekala.