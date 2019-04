Po 12 letih Flandrija spet v rokah Italijana

Antwerpen, 7. aprila - Italija ima po 12 letih in Alessandru Ballanu spet zmagovalca kolesarske dirke po Flandriji, najprestižnejše belgijske spomladanske klasike. Nekoliko presenetljivo je 267 kilometrov dolgo dirko po belgijskih tlakovcih, z nadležnimi vzponi in pred ogromnim številom gledalcev dobil 25-letni tekmovalec ekipe Education First Alberto Bettiol.