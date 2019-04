V Velenju zaradi nasilništva obravnavali 26-letnika

Velenje, 7. aprila - V Velenju se je v soboto popoldne 26-letni državljan BiH nasilno vedel do mimoidočih in jih več tudi lažje poškodoval. Ko so mu policisti želeli odvzeti prostost, je enega od policistov napadel in tudi njega lažje poškodoval, so danes sporočili s celjske policijske uprave.