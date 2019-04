Ljubljana, 7. aprila - Popoldne se bo od juga povsod pooblačilo. Občasen dež se bo prehodno razširil proti severu in v prvem delu noči pa še proti severovzhodu. Temperature bodo od 10 do 15, v severovzhodnih krajih in na Primorskem do okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.