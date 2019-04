Tišina, 7. aprila - Policija preklicuje iskanje Elmarja Ščapa iz Petanjcev v občini Tišina, ki so ga svojci pogrešali od četrtka. Pogrešanega so namreč našli danes nekaj po 11. uri in z njim opravili razgovor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.