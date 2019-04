Tabor z zmago znova na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 7. aprila - Nogometaši sežanskega Tabora so v 22. krogu premagali Vitanest Bilje s 3:0 in se spet prebili na vrh lestvice 2. slovenske lige, kjer so se točkovno izenačili z Bravom. Vse bolj iz igre za prvi dve mesti izpada Kalcer iz Radomelj, ki je tokrat izgubil v Beltincih z 0:2. Danes je bila še tekma med Brdi in Jadranom (0:0).