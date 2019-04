Na ekipnem EP v squoshu Slovenci v četrtfinalu

Lizbona, 7. aprila - Na evropskem ekipnem prvenstvu divizije 3 v squoshu, ki je potekalo v Lizboni, so se Slovenci pribili iz kvalifikacij v četrtfinale ter po porazih proti Ukrajini in Rusiji ter zmagi proti Malti dosegli sedmo mesto med 18 reprezentancami. Slovenke so bile devete med 12 reprezentancami.