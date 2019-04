Prometna nesreča zaprla vipavsko hitro cesto proti Razdrtemu

Vipava, 6. aprila - Na hitri cesti med Novo Gorico in Razdrtim so odstranili posledice prometne nesreče, zaradi katere je bila med priključkom Vipava in razcepom Nanos v smeri Razdrtega polovica ceste zaprta. Promet je sproščen, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.