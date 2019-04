Francija opozarja London, da je čas za končanje zmede glede brexita

Pariz, 6. aprila - Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian je danes dejal, da je že čas, da se konča zmeda glede brexita, saj to vprašanje ne more več prevladovati v razpravah Evropske unije. Ob robu ministrskega srečanja skupine G7 je poudaril, da "ne moremo stalno živeti z brexitom" in da je na neki točki treba najti izhod.