V Španiji prijeli tvorca prisluškovalne afere na Poljskem

Madrid, 6. aprila - V Španiji so aretirali prebeglega poljskega milijonarja Mareka Falento, ki naj bi igral osrednjo vlogo v prisluškovalni aferi iz leta 2014. Tedaj so mediji objavili izvlečke spornih pogovorov med politiki in poslovneži, ki naj bi jih Falenta omogočil v varšavskih restavracijah, kjer so se zbirali.