Ob svetovnem dnevu zdravja pozivi za univerzalno dostopnost do zdravstvenih storitev

Ljubljana, 7. aprila - Letošnji svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Zdravje za vse in poudarja univerzalno dostopnost do zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva za vsakogar in vsepovsod. Zdravstveno stanje pomembno vpliva tudi na stopnjo zadovoljstva z življenjem, ki ga lahko izboljšamo z zdravim življenjskim slogom.