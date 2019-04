Zagreb, 6. aprila - V Rafineriji nafte pri hrvaški Reki je danes okoli 13. ure odjeknila eksplozija v jašku oziroma znotraj sistema kanalizacije med dvema tamkajšnjima obratoma, Toping in Platforming. Kot so sporočili iz Ine, poškodovanih ni bilo, dela so ustavili, zaposlene pa evakuirali.