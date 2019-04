Družinskim podjetjem na voljo različne oblike financiranja rasti

Ljubljana, 23. aprila - V Sloveniji se trenutno veliko družinskih podjetij sooča z izzivom prehoda upravljanja in lastništva na drugo generacijo. A tudi če kdo nima potomcev, to še ne pomeni, da podjetje ne more ostati v družinski lasti. Kot je bilo slišati na današnji konferenci na GZS, so namreč možnosti financiranja različne.