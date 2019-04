V Tolminu seja plenuma Gasilske zveze Slovenije

Tolmin, 6. aprila - V Tolminu je danes potekal plenum Gasilske zveze Slovenije, na katerem so se zbrali predstavniki več kot 1300 gasilskih društev in 120 gasilskih zvez iz celotne Slovenije. Predsednik zveze Janko Cerkvenik je ocenil, da sta strokovna usposobljenost in delo slovenskih gasilcev na zelo visoki ravni in v skladu s pričakovanji državljanov.