Ljubljana, 6. aprila - S tekmama v Mariboru in Rogaški Slatini se je začel polfinale 1. slovenske futsal lige. Vodilni ekipi po rednem delu Dobovec Pivovarna Kozel in FutureNet Maribor sta izkoristili prednost domačega terena in povedli 1:0 v zmagah. Polfinale se bo nadaljeval v petek.