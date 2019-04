Šarec: Kdor nas bo poskušal razumeti s starimi vzorci razmišljanja, nas ne bo nikoli razumel

Trbovlje, 6. aprila - Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v nagovoru na kongresu v Trbovljah izpostavil rast in suverenost stranke, ki po njegovih navedbah deluje z novimi vzorci razmišljanja. "Zanašamo se samo na trdo delo, voljo, energijo in zanos ter na vedenje, da ne vemo vsega," je dejal, a obenem ocenil, da so v danih razmerah optimalni in se še izboljšujejo.