Uršula Cetinski za sobotno prilogo Večera: O kulturi se pretirano negativno razmišlja

Ljubljana, 6. aprila - Generalna direktorica CD Uršula Cetinski je bila imenovana za nov mandat do leta 2024. V pogovoru za prilogo Večera V soboto je poudarila, kako vrhunska je slovenska umetnost in zapostavljena v primerjavi s športom. "Če nekdo skoči na planiški skakalnici, je to petkrat na dan v medijih, če pa skoči na baletnem podiju, pa enkrat opolnoči," pravi.