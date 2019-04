Newyorške borze z izjemo zlata končale pozitivno

New York, 5. aprila - Newyorške borze so danes sklenile uspešen teden, z izjemo zlata so bili indeksi pozitivni. Vlagatelji so zadovoljni s stanjem na ameriškem trgu dela v marcu, prav tako so optimistični glede razrešitve trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, manj je tudi strahu pred upočasnitvijo gospodarske rasti, poroča francoska tiskovna agencij AFP.