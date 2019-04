Kamničani petič zaporedoma v finalu DP

Maribor, 5. aprila - Odbojkarji Calcita Volleyja so na povratni polfinalni tekmi končnice DP v gosteh izgubili z Mariborom z 2:3 (22, -21, 29, -16, -13), vendar so na prvi slavili s 3:0 in se uvrstili v finale. Njihov nasprotnik bo bržkone ACH Volley, ki je dobil prvi polfinalni obračun na gostovanju pri Salonitu, a morajo Ljubljančani to v soboto še potrditi.