Trumpa tudi letos ne bo na večerjo z dopisniki Bele hiše

Washington, 5. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se 27. aprila ne bo udeležil letošnje večerje z dopisniki Bele hiše. Novinarjem je danes pred odhodom v Kalifornijo povedal, da so te večerje dolgočasne in negativne in da bo raje imel srečanje s svojimi podporniki, poročajo tuje tiskovne agencije.