NIJZ in uprava za varno hrano še vedno preiskujeta vir okužbe s salmonelo

Ljubljana, 5. aprila - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin preiskuje izbruh salmonele v Sloveniji. Marca so namreč zaznali izbruh omenjene črevesne bolezni, ki je zajel več obratov javne prehrane, so danes zapisali na spletni strani NIJZ in dodali, da vir okužbe v tem trenutku še ni znan.