V BiH krepijo ukrepe za preprečevanje ilegalnih migracij

Zagreb/Bihać/Sarajevo, 5. aprila - Svet ministrov Bosne in Hercegovine bo zahteval razporeditev vojakov in tudi več policistov ob meji s Srbijo, da bi zavarovali svojo vzhodno mejo pred okrepljenim migrantskim valom. Na zahodu BiH medtem že krepijo ukrepe, da bi preprečili prihod migrantov in njihov poskus vstopa na Hrvaško ter naprej proti drugim državam Evropske unije.