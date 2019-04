Levica za ureditev pridelave in uporabe medicinske konoplje

Ljubljana, 5. aprila - V poslanski skupini Levice zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo od ministrstva za zdravje zahtevali, da uresniči že sprejete sklepe glede pridelave in predelave konoplje v medicinske namene in to dejavnost končno omogoči tudi v praksi. Kot so poudarili, ministrstvo v dveh letih naloženega sklepa ni uresničilo.