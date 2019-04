Ljubljanska borza: Rast delnic logistov

Ljubljana, 5. aprila - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP je danes pridobil 0,34 odstotka vrednosti, najbolj pa so ga potisnile navzgor delnice Intereurope in Luke Koper, ki so se podražile za 2,50 oz. 1,43 odstotka. Zvišali so se tudi tečaji preostalih delnic v prvi kotaciji, izjema je le NLB. Borzni posredniki so sklenili za skupaj 670.720 evrov poslov.