Na okrogli mizi dijaške organizacije poudarili ničelno toleranco do sovražnega govora

Ljubljana, 5. aprila - Sodelujoči na današnji okrogli mizi o kulturi dialoga in sovražnem govoru, ki jo je v okviru Dijaške nacionalne konference v prostorih DZ organizirala Dijaška organizacija Slovenije, so poudarili pomen svobode govora, ki je ustavna pravica. Hkrati so opozorili, da mora biti toleranca do nasilja ničelna.