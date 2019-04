Grška policija ustavila več sto migrantov na poti proti Severni Makedoniji

Solun, 5. aprila - Grška policija je danes ustavila več sto migrantov, ki so bili na poti iz Soluna proti 60 kilometrov oddaljeni meji s Severno Makedonijo. Ob tem so izbruhnili manjši izgredi med migranti in policijo, poročanje grškega radia ERT povzema nemška tiskovna agencija dpa.