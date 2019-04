Ljubljana, 5. aprila - Hokejisti SŽ Olimpije so v tretji polfinalni tekmi alpske lige premagali Lustenau s 7:4 (1:3, 3:0, 3:1) in si s skupnim izidom 3:0 v zmagah že zagotovili finale, kjer bo njihov tekmec boljši iz dvoboja med Sij Acroni Jesenicami in Pustertalom.