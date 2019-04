Delo avtobusnih voznikov lahko tudi nevarno, delodajalci morajo temu nameniti več pozornosti

Ljubljana, 5. aprila - V Sindikatu delavcev prometa in zvez so ob četrtkovem dogodku na ljubljanskem mestnem avtobusu opozorili na nevarnost in odgovornost poklica, ki ga opravljajo vozniki avtobusov, in pri tem izpostavili njihovo varnost. Andrej Kovačič z Inštituta za varnostno kulturo meni, da bi morali številni delodajalci temu nameniti več pozornosti.