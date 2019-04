ZDA zaradi preiskave vojakov v Afganistanu odvzele vizum glavni tožilki ICC

Haag, 5. aprila - Združene države so preklicale vizum za glavno tožilko Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Haagu, in sicer zaradi morebitne preiskave ravnanja ameriških vojakov v Afganistanu. Tožilka Fatou Bensouda bo svoje delo kljub temu nadaljevala, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz njenega urada.