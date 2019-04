Na Ljubljanski grad z vzpenjačo prepeljali štirimilijontega potnika

Ljubljana, 5. aprila - Na Ljubljanski grad so s tirno vzpenjačo nekaj pred poldnevom prepeljali že štirimilijontega potnika. Kot so sporočili iz javnega zavoda, je vzpenjača začela obratovati konec leta 2006, milijontega potnika pa prepeljala štiri leta pozneje. Dvomilijontega so zabeležili avgusta 2014, trimilijontega pa maja predlani.