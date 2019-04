Na Sea Star festival prihajajo hip-hop velikani Wu-Tang Clan

Umag, 6. aprila - V umaškem kompleksu Stella Maris bo 24. in 25. maja potekal 3. Sea Star festival. Seznam nastopajočih se polni, organizatorji pa so naznanili, da se že napovedanim silam, med njima Svenu Väthu in Nini Kravitz, po novem pridružujejo hip-hop velikani Wu-Tang Clan. Njihov nastop v Umagu bo ekskluziven v celotni Srednji, Južni in Vzhodni Evropi.