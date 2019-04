V Kranju se začenja festival keramike Kroginkrog

Kranj, 6. aprila - Z delavnico oblikovanja in žganja gline v naravi se bo danes v Kranju začel festival keramike Kroginkrog, ki bo do 20. aprila ponudil vrsto delavnic in razstav. Festival bo potekal na različnih lokacijah v Kranju, pripravljajo pa ga Layerjeva hiša, Galerija Prešernovih nagrajencev, Prešernovo gledališče, Flamma Stoneware in Mutunk.