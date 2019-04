Moška prijeli pri vlomu v optiko v Mariboru

Maribor, 5. aprila - Mariborski policisti so v sredo malo po polnoči prijeli 39-letnega državljana Srbije in 47-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki sta vlomila v eno od optik v Mariboru. Na poziv enega od bližnjih sosedov so ju zalotili na kraju dejanja in ju po pridržanju v četrtek privedli k preiskovalni sodnici, ki je za oba odredila pripor.