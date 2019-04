Celje, 5. aprila - Celjski policisti so pri nadzoru prometa v četrtek okoli 6. ure zjutraj zaznali prehitro vožnjo 38-letnega voznika. Na avtocestnem odseku med Celjem in Dramljami so mu izmerili hitrost kar 198 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.