Mayeva zaprosila za preložitev brexita do 30. junija

London, 5. aprila - Britanska premierka Theresa May je danes v pismu predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku zaprosila za preložitev izstopa Združenega kraljestva iz EU do 30. junija. Zatrdila je, da si bo njena vlada prizadevala za izstop do 23. maja, a se bo pripravljala na evropske volitve za primer, če brexit do takrat ne bo možen.