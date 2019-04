V Novem mestu neznanec oropal bencinski servis

Novo mesto/Brežice, 5. aprila - V Novem mestu je neznanec v četrtek zvečer oropal bencinski servis. Storilca, ki je po dejanju pobegnil, policisti še iščejo. So pa brežiški policisti prijeli moška, ki ju sumijo, da sta v zadnjem obdobju vlomila v prostore podjetja v Gornjem Lenartu. Osumljena so pridržali in ju bodo danes s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.