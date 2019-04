Policisti na območjih z divjadjo pozivajo k previdni vožnji

Kranj, 5. aprila - Gorenjski policisti so ta teden obravnavali devet povoženj divjadi, tako med drugim v Kovorju, v Zgornji Besnici, Zgornjih Bitnjah in Bistrici pri Tržiču. Voznike prosijo, da na območjih, kjer običajno srečujejo divjad, na cestah skozi gozdove, mimo travnikov in kjer na to opozarjajo s prometno signalizacijo, vozijo previdno.