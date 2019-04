V Kočevju javna izposoja koles

Kočevje, 5. aprila - V Kočevju je v okviru sistema, ki so ga poimenovali Kolu, od danes možna javna izposoja koles. Na za zdaj petih postajah je uporabnikom na voljo 20 koles, sistem bodo do konca leta dopolnili še z dvema postajama in osem kolesi. Naložba je brez davka stala skoraj 100.000 evrov, štiri petine bo kočevska občina pokrila z državno in evropsko podporo.