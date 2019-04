Z obiskom Bohinja sklep 51. mednarodnega srečanja pisateljev

Bled, 6. aprila - Na Bledu so se od srede družili in o raznovrstnih literarnih, družbenih in političnih temah razpravljali pisatelji z vsega sveta. Že 51. mednarodno srečanje pisateljev na Bledu danes sklepa obisk v bližnji Bohinj, kjer bo potekalo literarno branje udeležencev in udeleženk srečanja, ogledali pa si bodo tudi lokalne znamenitosti.