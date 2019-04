Bullmann pred evropskimi volitvami napovedal boj proti ekstremizmu

Ljubljana, 5. aprila - Vodja politične skupine socialdemokratov (S&D) v Evropskem parlamentu Udo Bullmann je danes ob obisku v Ljubljani pred evropskimi volitvami napovedal boj proti desnemu ekstremizmu in populizmu, ki je v porastu po Evropi. Opozoril je, da je edini cilj skrajnežev uničiti Evropsko unijo in da je to treba ustaviti.