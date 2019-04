V Rovinju pričakujejo kvartet hollywoodskih zvezdnikov

Zagreb, 5. aprila - V Rovinju so začeli snemanje kaskaderskih prizorov za nadaljevanje akcijske komedije The Hitman's Bodyguard, te dni pa pričakujejo tudi prihod glavnih igralcev, hollywodskih zvezdnikov Morgana Freemana, Samuela L. Jacksona, Salme Hayek in Ryana Reynoldsa, poročajo hrvaški mediji.