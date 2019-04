V ligi NHL le še ena neznanka

New York, 5. aprila - V severnoameriški hokejski ligi NHL je znanih 15 od šestnajstih udeležencev sklepnih bojev za naslov prvaka in najbolj iskano hokejsko lovoriko na svetu, Stanleyjev pokal. Za edino še preostalo vstopnico v končnico se borita ekipi Columbus Blue Jackets in Montreal Canadiens. Obe imata 94 točk.