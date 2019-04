Policija potrdila, da je ugrabitelj avtobusa v postopku prijetja izgubil zavest in umrl

Ljubljana, 5. aprila - Policija je potrdila, da je v četrtkovem incidentu na avtobusu v Ljubljani umrl moški, ki je pred tem voznika z grožnjami in nevarnim predmetom prisilil, da je odpeljal proti avtocesti. Kot so zapisali, je 48-letni Kranjčan na avtobus vstopil v centru mesta. V postopku prijetja je začel izgubljati zavest in kljub postopkom oživljanja na kraju umrl.