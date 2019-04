Omić s soigralci izgubil v Turčiji in ostal brez končnice

Ljubljana, 4. aprila - Košarkarji Armani Olimpie Milana so v zadnjem, 30. krogu evrolige izgubili na gostovanju pri Anadoluju Efesu s 95:101 in zapravili možnost za uvrstitev v končnico. Slovenski center v dresu Milančanov Alen Omić je v 14:28 minute zbral šest točk ter šest skokov. Real Madrid Klemna Prepeliča in Anthonyja Randolpha je izgubil proti Žalgirisu s 86:93.