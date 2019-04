Svojci pogrešajo 45-letno Marijano Mandić iz Ljubljane

Ljubljana, 4. aprila - Svojci pogrešajo 45-letno Marijano Mandič iz Ljubljane, so danes sporočili iz policijske postaje Ljubljana. Visoka je 177 centimetrov, suhe postave in ima kratke črne lase. Oblečena naj bi bila v zeleno jakno vojaškega videza s kapuco obrobljeno s svetlim krznom in kavbojke ali pajkice, obuta pa je v športne copate.