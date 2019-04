Kadroviki na Bledu o novih načinih sodelovanja

Bled, 4. aprila - Več kot 500 kadrovskih menedžerjev iz 32 držav se je zbralo na Bledu na vseevropskem HR kongresu. V razpravah so poudarili, da je za poslovni uspeh treba najti skupni imenovalec zaposlenega in organizacije, pri čemer kadroviki predstavljajo vezivo podjetij, so sporočili organizatorji dogodka.