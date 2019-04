Francija prepovedala prsne vsadke, povezane z redko vrsto raka

Pariz, 4. aprila - Francija je danes postala prva država, ki je prepovedala vrsto prsnih vsadkov, ki so jih povezali z redko obliko raka. Preventivni ukrep so sprejeli v luči redke, a hude nevarnosti, ki jo predstavljajo vsadki, so pojasnili pri francoski agenciji za medicinske in zdravstvene izdelke (ANSM).