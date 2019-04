Pisatelji na Bledu o literaturi kot nagovoru k strpnosti

Bled, 4. aprila - Odbor pisateljev za mir Mednarodnega Pen je v okviru 51. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu danes pripravil okroglo mizo o sporočilnosti literature in o tem, ali literarno delo podpihuje sovraštvo ali nagovarja k strpnosti. Zbrani pisatelji so izpostavili pomen resnice, empatije in razumevanja.